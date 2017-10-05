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Более 50 тыс. россиян не смогли вовремя переселить из аварийного жилья

УрБК, Москва, 05.10.2017. Федеральная программа по переселению граждан из аварийного жилья, которая завершилась 1 сентября 2017 года, была выполнена в среднем по стране на 94%. Об этом сообщает пресс-служба Общероссийского народного фронта (ОНФ).



Остальные 6% предполагается обеспечить жильем до конца этого года.



В ОНФ отмечают, что ряд субъектов так и не смогли наладить работу по переселению, сорвав установленный план. Прежде всего это те регионы, которые выполнили программу меньше, чем на 75% — Республика Тыва, Республика Карелия, Забайкальский край и Саратовская область.



«К сожалению, так и не дождались нового жилья 52,5 тыс. человек, проживающие в аварийных домах общей площадью 617 тыс. кв. м. Теперь главы регионов, в которых реализация программы не была исполнена в установленные сроки, должны лично объясниться перед гражданами, которые так и не были переселены в новые дома, а также взять всю ответственность на себя, как это предписано поручением президента по итогам совместного заседания государственного совета и комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития, которое состоялось 4 мая 2017 г. Кроме того, нужно обозначить четкие сроки, когда обязательства перед людьми все-таки будут исполнены», — заявил руководитель Центра ОНФ «Народная экспертиза» Виктор Рожков.

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