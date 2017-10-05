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В России в I полугодии почти на 2% выросло число отказов в страховой выплате
5 октябрь 2017 (09:05)
УрБК, Москва, 05.10.2017. Количество отказов в страховой выплате в России в I полугодии 2017 года составило 132,5 тыс., увеличившись на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается в отчете Всероссийского союза страховщиков (ВСС).
Всего страховые выплаты за указанный период составили 274,3 млрд руб., что на 12% больше, чем в первые шесть месяцев 2016 года. Средняя выплата составила 24,3 тыс. руб., увеличившись на 3,2%.
В I полугодии 2017 года страховщикам было заявлено 11,2 млн страховых случаев, что на 8,6% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Количество урегулированных случаев составило почти 11,3 млн, что на 8,6% больше, чем в предыдущем году.
Уровень выплат, таким образом, в целом по рынку в рассматриваемом периоде сложился в размере 42,5%, тогда как годом ранее этот показатель составлял 41,5%.
Всего страховые выплаты за указанный период составили 274,3 млрд руб., что на 12% больше, чем в первые шесть месяцев 2016 года. Средняя выплата составила 24,3 тыс. руб., увеличившись на 3,2%.
В I полугодии 2017 года страховщикам было заявлено 11,2 млн страховых случаев, что на 8,6% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Количество урегулированных случаев составило почти 11,3 млн, что на 8,6% больше, чем в предыдущем году.
Уровень выплат, таким образом, в целом по рынку в рассматриваемом периоде сложился в размере 42,5%, тогда как годом ранее этот показатель составлял 41,5%.
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