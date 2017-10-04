Новости дня

Свердловское УФАС выявило признаки нарушения в рекламе стоматологической студии

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2017. УФАС России по Свердловской области возбудило дело по признакам нарушения рекламного законодательства в эфире радиостанций Новоуральска. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



В управление поступили заявления физического лица о распространении ненадлежащей, по мнению заявителя, рекламы в эфире нескольких радиостанций.



В материалах заявлений представлен рекламный ролик, выпущенный в эфир: «В сфере стоматологических услуг лидер очевиден — стоматологическая студия «Гамма». Продолжается акция: гигиена плюс гарантия. Гарантия 3 года на проведенное лечение. Все виды лечения и протезирование. Консультации бесплатно. Стоматологическая студия «Гамма». Убедитесь в качестве лечения. Улица Корнилова, дом 3, напротив детской поликлиники. Запись по телефону 6-68-70. Подробности на сайте гамма.ру. Обещания не нужны, когда есть гарантия. Лицензия №…».



По мнению заявителя, в нарушение законодательства при рекламе медицинских услуг, оказываемых стоматологической студией «Гамма» (все виды лечения и протезирование), отсутствует предупреждение о наличии противопоказаний к их применению и использованию, необходимости ознакомления с инструкцией по применению или получения консультации специалистов.



Также заявитель указывает, что реклама студии «Гамма» содержит не соответствующие действительности сведения о преимуществах рекламируемого товара перед другими. Утверждение: «В сфере стоматологических услуг лидер очевиден — Стоматологическая студия «Гамма» при буквальном толковании формулировки предполагает, что компания занимает передовое положение среди стоматологических клиник на неопределенной территории по качеству абсолютно всех предоставляемых медицинских услуг.



Предполагаемым рекламодателем рассматриваемой рекламы является ООО Стоматологическая студия «Гамма Плюс», предполагаемыми рекламораспространителями — ООО «Инвест-технология», ООО «Ворст-3», ООО «Ворст-4».

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: