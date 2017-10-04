Кризис

В сентябре погрузка зерна на СвЖД снизилась на 38%

По итогам сентября 2017 года погрузка зерна и продуктов перемола на Свердловской железной дороге сократилась на 38,4% до 83,3 тыс. т. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «РЖД».



За указанный период также отмечается снижение погрузки нефти и нефтепродуктов на 5% до 31,5 млн т, лома черных металлов — на 0,7% до 1,8 млн т, лесных грузов — на 0,6% до 1,6 млн т, цветной руды серного сырья — на 16,2% до 5,1 млн т и кокса — на 0,6% до 1,25 млн т.



Всего в сентябре погрузка на Свердловской железной дороге составила 11,6 млн т, что выше показателей аналогичного периода предыдущего года на 0,3%. Грузооборот вырос в сентябре и составил 17,4 млрд тарифных тонно-км.



Погрузка за три квартала 2017 года, по оперативным данным, составила 104,8 млн т, что на 0,8% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Грузооборот с начала 2017 года составил 153,7 млрд тарифных тонно-км.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: