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ВШЭ: Зарплаты воспитателей детских садов в России остаются на стабильно низком уровне

УрБК, Москва, 04.10.2017. Средняя заработная плата воспитателей детских садов в России варьируется до 10 до 20 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании Высшей школы экономики (ВШЭ).



«Чаще всего воспитатели детских садов говорят о том, что их дохода хватает на еду и одежду, но покупка предметов длительного пользования (телевизор, холодильник и так далее) уже требует определенных усилий. В 2016 году такой ответ выбрали 37% воспитателей. Этот показатель примерно соответствует данным 2014 и 2015 годов, то есть материальная обеспеченность воспитателей остается стабильно низкой», — говорится в исследовании.



Среднедушевой доход семьи воспитателя детского сада составляет, как правило, от 10 до 20 тыс. руб. на человека. Несколько выше доходы в Москве — здесь чаще всего встречаются воспитатели, у которых среднедушевой доход семьи составляет выше 20 тыс. руб. на человека. В других городах-миллионниках среднедушевой доход семьи воспитателя, как правило, не поднимается выше 20 тыс. руб., а в сельской местности редко превышает 10 тыс. руб.



В частных детсадах ситуация несколько лучше — в 2016 году заметно выросла доля воспитателей, у которых среднедушевой доход семьи составляет от 21 до 40 тыс. руб. (28% в частных детских садах, тогда как в государственных — 18%).

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