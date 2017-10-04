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Синара-Девелопмент на 100+ Forum Russia проведет презентацию для риэлторов

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2017. В рамках международного форума высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia «Синара-Девелопмент» в третьем павильоне МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» проведет презентацию для риэлторов. Об этом сообщает Центр общественных связей Группы Синара.



«Особый акцент будет сделан на инструменте trade-in, предусматривающем обмен квартир вторичного рынка на новостройки. Также представители агентств смогут подробно познакомится с новым проектом компании, продажи которого начались только в октябре — третьей очереди ЖК «Гольфстрим». Новостройка станет продолжением развития ЖК, расположенного в районе улиц Белинского — Переходный, рядом с ЦПКиО им. В. В. Маяковского и станцией метро «Ботаническая». Дома первой и второй очереди ЖК «Гольфстрим» были введены в эксплуатацию досрочно в 2015 году. Сдача нового дома назначена на II квартал 2019 года», — говорится в сообщении.



В новом доме жилого комплекса «Гольфстрим» будут реализованы лучшие архитектурные и инженерные решения первой и второй очередей строительства. При создании проекта третьей очереди были использованы современные тенденции жилья повышенной комфортности, и учтено множество необходимых деталей, которые сделают проживание более комфортным. Одна из уникальных особенностей дома — открытая прогулочная терраса с зоной отдыха на уровне 19 этажа с панорамным видом на центр города.

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