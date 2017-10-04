Новости дня
Синара-Девелопмент и УПН подписали соглашение о сотрудничестве
4 октябрь 2017 (17:31)
УрБК, Екатеринбург, 04.10.2017. В рамках международного форума высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia «Синара-Девелопмент» и Уральская палата недвижимости (УПН) заключили соглашение о сотрудничестве в реализации жилищных проектов застройщика. Об этом сообщает Центр общественных связей Группы Синара.
Документ подписали коммерческий директор «Синара-Девелопмент» Алексей Смирнов и президент УПН Ирина Зырянова.
Соглашение предусматривает возможность для риэлторских компаний, являющихся членами УПН, реализовывать объекты «Синара-Девелопмент». Алексей Смирнов отметил, что УПН выступает надежным партнером в решении квартирного вопроса для клиентов.
«Наше сотрудничество позволяет предложить дополнительные возможности для будущих новоселов с использованием инструмента trade-in, предусматривающего обмен квартир вторичного рынка на новостройки. Сейчас мы предлагаем жилые комплексы «Перемена», «Свой круг», «Гольфстрим — 3 очередь» и квартал в микрорайоне «Солнечный», — подчеркнул А. Смирнов.
«Благодаря стандартам, установленным УПН для агентств-участников, мы можем гарантировать профессиональный подход и безопасность при реализации программ обмена старой квартиры на жилье в новых домах», — отметила И. Зырянова.
Документ подписали коммерческий директор «Синара-Девелопмент» Алексей Смирнов и президент УПН Ирина Зырянова.
Соглашение предусматривает возможность для риэлторских компаний, являющихся членами УПН, реализовывать объекты «Синара-Девелопмент». Алексей Смирнов отметил, что УПН выступает надежным партнером в решении квартирного вопроса для клиентов.
«Наше сотрудничество позволяет предложить дополнительные возможности для будущих новоселов с использованием инструмента trade-in, предусматривающего обмен квартир вторичного рынка на новостройки. Сейчас мы предлагаем жилые комплексы «Перемена», «Свой круг», «Гольфстрим — 3 очередь» и квартал в микрорайоне «Солнечный», — подчеркнул А. Смирнов.
«Благодаря стандартам, установленным УПН для агентств-участников, мы можем гарантировать профессиональный подход и безопасность при реализации программ обмена старой квартиры на жилье в новых домах», — отметила И. Зырянова.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- «Синара-Девелопмент» возвращает 5% стоимости при покупке квартиры в ЖК Екатеринбурга
- «Синара-Девелопмент» за 2016 год ввела в эксплуатацию 119 тыс. кв. м. жилья
- «Синара-Девелопмент» запустила новогоднюю акцию на квартиры
- «Синара-Девелопмент» представила проект реконструкции Центрального стадиона
- ОАО «Синара-Девелопмент» и «Уральский банк ОАО «Сбербанк России» заключили соглашение о сотрудничестве на «Иннопроме-2014»
Loading...