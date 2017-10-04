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Синара-Девелопмент и УПН подписали соглашение о сотрудничестве

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2017. В рамках международного форума высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia «Синара-Девелопмент» и Уральская палата недвижимости (УПН) заключили соглашение о сотрудничестве в реализации жилищных проектов застройщика. Об этом сообщает Центр общественных связей Группы Синара.



Документ подписали коммерческий директор «Синара-Девелопмент» Алексей Смирнов и президент УПН Ирина Зырянова.



Соглашение предусматривает возможность для риэлторских компаний, являющихся членами УПН, реализовывать объекты «Синара-Девелопмент». Алексей Смирнов отметил, что УПН выступает надежным партнером в решении квартирного вопроса для клиентов.



«Наше сотрудничество позволяет предложить дополнительные возможности для будущих новоселов с использованием инструмента trade-in, предусматривающего обмен квартир вторичного рынка на новостройки. Сейчас мы предлагаем жилые комплексы «Перемена», «Свой круг», «Гольфстрим — 3 очередь» и квартал в микрорайоне «Солнечный», — подчеркнул А. Смирнов.



«Благодаря стандартам, установленным УПН для агентств-участников, мы можем гарантировать профессиональный подход и безопасность при реализации программ обмена старой квартиры на жилье в новых домах», — отметила И. Зырянова.

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