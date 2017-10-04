Дайджест
WhatsApp обвинили в копировании эмодзи у Apple
4 октябрь 2017 (17:26)
Мессенджер WhatsApp создал собственную коллекцию эмодзи, которая очень похожа на аналогичный сборник Apple. Об этом сообщает The Guardian.
Эмодзи WhatsApp и Apple практически идентичны, не считая пары отличий — так, водяной пистолет из зеленого превратился в оранжевый, у эмодзи-привидения появились одинаковые глаза, а в «яичнице» теперь два желтка вместо одного. Эксперты полагают, что разработчики WhatsApp изначально взяли за основу эмодзи Apple и лишь немного изменили их, чтобы иметь возможность называть их своими.
С другой стороны отмечается, что это не такая плохая идея, учитывая негативное отношение пользователей к любым переменам в интерфейсе мессенджера.
Эмодзи WhatsApp и Apple практически идентичны, не считая пары отличий — так, водяной пистолет из зеленого превратился в оранжевый, у эмодзи-привидения появились одинаковые глаза, а в «яичнице» теперь два желтка вместо одного. Эксперты полагают, что разработчики WhatsApp изначально взяли за основу эмодзи Apple и лишь немного изменили их, чтобы иметь возможность называть их своими.
С другой стороны отмечается, что это не такая плохая идея, учитывая негативное отношение пользователей к любым переменам в интерфейсе мессенджера.
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