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Названы самая короткая и самая кривая улицы России

Городом с самыми короткими улицами оказался Ростов-на-Дону. Их средняя длина составляет 653 м. Об этом сообщает «Российская газета».



Судя по исследованию российских улиц, проведенному компанией «Яндекс», здесь же находится и переулок Титова, протяженность которого всего 30 м. Такая же длина у улиц отмечена в Вольске (Полтавский переулок), Краснодаре (Озерный проезд), Судогде (Луговая улица) и СНТ Агропром-1 (Южный тупик).



Также донская столица заняла первое место по соотношению количества улиц к населению. По данным «Яндекса», на одну улицу в Ростове-на-Дону приходится всего 450 человек. Кроме того, в Ростовской области зафиксирована самая кривая улица. Ею оказалась Кольцевая улица в Морозовске.



Самой длинной названа 22,6-км улица Восточный Обход в Перми, а самой извилистой — Английская аллея в Павловске. Но рекордсменом по количеству извилистых улиц оказался Сочи. Их здесь целых 15 из 100.



Также исследователи выяснили, что из-за огромного количества небольших деревень и сел в среднем российском населенном пункте насчитывается всего 13 улиц. А в среднем городе имеется 190 улиц. Но, например, в Иннополисе их всего четыре, а в Москве — 3,8 тысячи.



Самые популярные названия улиц: Центральная, Молодежная и Школьная. Но есть названия, которые встречаются лишь единожды. Например, Собачья улица или улица 8-я Щель. Таких уникальных названий исследователи насчитали 61 тысячу.

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