Дайджест
Глава Каталонии пообещал объявить о независимости в течение нескольких дней
4 октябрь 2017 (17:24)
Глава Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что регион объявит о независимости в течение ближайших дней. Об этом он сообщил в своем первом после проведения референдума интервью, которое он дал BBC.
«Правительство (Каталонии. — прим. ред.) начнет действовать в конце текущей недели или в начале следующей», — заявил К. Пучдемон.
По его словам, власти Испании допустят ошибку, если попытаются вмешаться в ситуацию.
Напомним, 1 октября в Каталонии состоялся референдум, по итогам которого более 90 процентов его участников поддержали независимость от Испании. Власти Испании считают голосование недействительным.
«Правительство (Каталонии. — прим. ред.) начнет действовать в конце текущей недели или в начале следующей», — заявил К. Пучдемон.
По его словам, власти Испании допустят ошибку, если попытаются вмешаться в ситуацию.
Напомним, 1 октября в Каталонии состоялся референдум, по итогам которого более 90 процентов его участников поддержали независимость от Испании. Власти Испании считают голосование недействительным.
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