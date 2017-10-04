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Глава Каталонии пообещал объявить о независимости в течение нескольких дней

Глава Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что регион объявит о независимости в течение ближайших дней. Об этом он сообщил в своем первом после проведения референдума интервью, которое он дал BBC.



«Правительство (Каталонии. — прим. ред.) начнет действовать в конце текущей недели или в начале следующей», — заявил К. Пучдемон.



По его словам, власти Испании допустят ошибку, если попытаются вмешаться в ситуацию.



Напомним, 1 октября в Каталонии состоялся референдум, по итогам которого более 90 процентов его участников поддержали независимость от Испании. Власти Испании считают голосование недействительным.

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