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Уральский Роскомнадзор возбудил административное дело против «Почты России»

УрБК, Москва, 04.10.2017. Управление Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу по итогам проверки возбудило административное дело в отношении «Почты России». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



В ходе проверки инспекторы выяснили, что компания нарушала правила оказания услуг почтовой связи. На сети почтовой связи УФПС Свердловской области не соблюдается установленный режим работы девяти отделений, выявлено восемь неоформленных почтовых ящиков.



Не соблюдаются нормативы частоты сбора письменной корреспонденции из почтовых ящиков. Из 500 контрольных писем, разосланных через почтовые ящики на сети почтовой связи УФПС Свердловской области — филиала «ФГУП «Почта России», 36 писем возвратились с нарушением норматива частоты сбора письменной корреспонденции из почтовых ящиков.



Не соблюдаются контрольные сроки пересылки письменной корреспонденции. Из 2,3 тыс. разосланных контрольных и поступивших в управление писем внутриобластного потока почти 1,9 тыс. писем (81,71%) поступили в контрольные сроки. Из 777 разосланных контрольных и поступивших в управление писем межобластного потока 659 писем (84,81%) поступили в контрольные сроки. Количество письменной корреспонденции, поступившей в контрольные сроки, составляет менее 90%, что является несоблюдением контрольных сроков пересылки.



По выявленным нарушениям в отношении юридического лица и должностного лица ФГУП «Почта России» возбуждены дела по части 3 статьи 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)».

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