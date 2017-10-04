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С начала года погрузка на Южно-Уральской железной дороге снизилась на 0,8%

УрБК, Челябинск, 04.10.2017. С начала года погрузка на Южно-Уральской железной дороге составила 62,6 млн т, что на 0,8% меньше аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «РЖД».



В частности, отмечается снижение на 14,9% погрузки каменного угля до 0,7 млн т, черных металлов — на 0,3% до 14 млн т, химических и минеральных удобрений — на 3,2% до 61 тыс. т, строительных грузов — на 3,6% до 22 млн т, руды цветной и серного сырья — 2,1% до 2,3 млн т.



Грузооборот в январе-сентябре 2017 года составил 138 млрд тарифных тонно-км, что на 11,6% больше, чем за аналогичный период 2016 года.



Погрузка на ЮУЖД в сентябре 2017 года составила 7,1 млн т, что ниже показателя аналогичного периода прошлого года на 2,4%. Грузооборот за сентябрь 2017 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,7% и составил 14,8 млрд тарифных тонно-км.

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