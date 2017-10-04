Капремонт: «отказники» провоцируют аварии

В Свердловской области период подключения жилья к теплосетям должен был завершиться к 1 октября, однако десятки потребителей не получили тепла вовремя. Значительная часть этого жилфонда — многоквартирные дома (МКД), где в текущем году проводился капремонт. По словам экспертов, собственники недвижимости в таких домах зачастую не допускают ремонтные бригады на свою территорию, из-за чего во время запуска системы отопления возникают аварии. В результате процесс подключения к сетям затягивается, иногда на достаточно длительный срок.По словам министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, только два дома в регионе по состоянию на 3 октября не получили тепла из-за незавершенных работ по капитальному ремонту. Это Краснофлотцев, 29 и Кировградская, 23 в Екатеринбурге. Основной проблемой в домах после капремонта стало не нарушение его сроков, а аварии, возникающие в тех помещениях, собственники которых по разным причинам не пустили работников подрядных организаций на свою территорию.«При запуске тепла отремонтированные системы выдержали, а прорывы произошли как раз в тех квартирах, собственники которых не пустили к себе ремонтные бригады. Пришлось Фонду капитального ремонта в режиме чрезвычайной ситуации возвращать подрядные организации, выходить на этих собственников, чтобы обеспечить подачу тепла в эти дома и заканчивать работы», — рассказал Николай Смирнов.Как пояснили УрБК в Фонде капремонта Свердловской области, подобные проблемы возникли в этом году более чем в 220 домах региона. Однако на сегодняшний день все они получили тепло.«В настоящее время эти дома подключены, специалистами Фонда и подрядными организациями были приложены все усилия, чтобы уложиться в запланированные сроки и договориться с «отказниками». В отдельных случаях из-за отсутствия доступа в помещения первых этажей или подвалы приходилось разрабатывать новые технические решения, чтобы завершить работы», — пояснили в пресс-службе организации.Между тем жители Свердловской области продолжают жаловаться на проблемы с отоплением. Даже в тех случаях, когда формально дом подключен к теплосети, в некоторых помещениях батареи остаются холодными или нагреваются недостаточно.«Нам включили отопление частично: в двух комнатах из трех. В подъезде тепла нет, и неизвестно, когда оно будет. Дело в том, что ремонтники не могут прийти к консенсусу с собственниками коммерческих площадей на первом этаже. Дом старый, подвала у нас нет, и чтобы поменять систему отопления, нужно вскрывать полы в офисах и магазине, а их владельцы не дают такого разрешения. Поскольку менять сеть начали поздно, 30 августа, видимо, согласовать работы не успели. В результате страдает качество ремонта, а люди не могут дождаться тепла. По этому поводу мы собираемся обращаться в прокуратуру: нам обещали, что работы завершат до конца сентября», — рассказал житель дома № 79б по пр. Ленина в Екатеринбурге.Впрочем, в Фонде капремонта по этому поводу сообщают, что ущерб для жильцов в таких случаях не оценивается, поскольку они сами препятствуют проведению работ. В некоторых случаях, по словам Николая Смирнова, собственникам дается время, чтобы договориться между собой.«Были проблемы, когда не пускают первые этажи, которые заняты юрлицами: аптеками, фитнес-залами и так далее. Здесь мы могли бы зафиксировать отказ, не проводить ремонтные работы и уйти, не меняя систему теплоснабжения. Но мы стараемся дать возможность собственникам внутри дома решить вопрос по допускам. Если к следующему лету они откажутся от допуска, тогда данный вид работ будет исключаться, либо будет исключаться определенный участок. При этом — уже есть решения судов — собственник, не допустивший в свое помещение подрядную организацию, понесет ответственность за убытки, причиненные жителям дома в результате аварийных ситуаций», — рассказал министр.Таким образом, решать проблему ответственности за аварии в домах после капремонта будут суды. По оценкам экспертов, эти процедуры обычно занимают около полутора лет. Вопрос о том, как в этот период будут получать услугу отопления жители проблемных домов, остается открытым.