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Минфин в октябре закупит валюту на 76 млрд рублей

УрБК, Москва, 04.10.2017. Минфин с 6 октября по 7 ноября в рамках абсорбирования дополнительных нефтяных доходов закупит валюту на 76 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



«Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в период с 6 октября по 7 ноября 2017 года, составляет 76 млрд руб. Соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 3,5 млрд руб.», — говорится в сообщении.



В январе было решено, что дополнительные доходы, которые образуются от превышения заложенной в бюджете цены на нефть, не будут направляться в дополнительные расходы. На эти суммы будут уменьшаться траты Резервного фонда, которые запланированы на покрытие дефицита бюджета. Соответственно, средства Резервного фонда будут сохраняться. Изменение объема нефтегазовых доходов не будет влиять на объем ненефтегазового дефицита федерального бюджета, отмечал ранее Минфин.

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