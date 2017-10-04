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СКБ-банк собрал более 20 млн руб. в рамках проекта «Повседневная благотворительность»
4 октябрь 2017 (16:15)
УрБК, Екатеринбург, 04.10.2017. СКБ-банк собрал более 20 млн руб. в рамках проекта «Повседневная благотворительность» благотворительного фонда «Синара». Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.
За последний месяц на счет благотворительного фонда поступило более 1,28 млн руб. В сборе денежных средств для детей активное участие также принимает и калужский Газэнергобанк, партнер СКБ-банка. Собранные средства направляются на приобретение дорогостоящих лекарственных медикаментов, организацию реабилитационных мероприятий для ребят и обучение врачей-онкологов.
На протяжении многих лет СКБ-банк занимается благотворительностью, реализуя социально значимые программы в области здравоохранения и образования, культуры и спорта, а также оказывая помощь больным детям.
За последний месяц на счет благотворительного фонда поступило более 1,28 млн руб. В сборе денежных средств для детей активное участие также принимает и калужский Газэнергобанк, партнер СКБ-банка. Собранные средства направляются на приобретение дорогостоящих лекарственных медикаментов, организацию реабилитационных мероприятий для ребят и обучение врачей-онкологов.
На протяжении многих лет СКБ-банк занимается благотворительностью, реализуя социально значимые программы в области здравоохранения и образования, культуры и спорта, а также оказывая помощь больным детям.
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