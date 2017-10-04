Новости дня

СКБ-банк собрал более 20 млн руб. в рамках проекта «Повседневная благотворительность»

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2017. СКБ-банк собрал более 20 млн руб. в рамках проекта «Повседневная благотворительность» благотворительного фонда «Синара». Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



За последний месяц на счет благотворительного фонда поступило более 1,28 млн руб. В сборе денежных средств для детей активное участие также принимает и калужский Газэнергобанк, партнер СКБ-банка. Собранные средства направляются на приобретение дорогостоящих лекарственных медикаментов, организацию реабилитационных мероприятий для ребят и обучение врачей-онкологов.



На протяжении многих лет СКБ-банк занимается благотворительностью, реализуя социально значимые программы в области здравоохранения и образования, культуры и спорта, а также оказывая помощь больным детям.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: