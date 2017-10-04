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Официальный курс долл. США снизился на 15 коп., евро — на 5 коп.
4 октябрь 2017 (16:02)
УрБК, Москва, 04.10.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 октября. Курс долл. США снизился на 15,43 коп., до 57,78 руб., курс евро — на 4,82 коп., до 67,93 руб.
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