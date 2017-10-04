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Жителя Екатеринбурга признали виновным в хищении у автомобилистов более 13 млн рублей

4 октябрь 2017 (15:47)

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2017. В Екатеринбурге осудили местного жителя, который похитил у автомобилистов более 13,2 млн руб. Об этом говорится на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении Вячеслава Кирсанова. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частями 2, 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданам, а также совершенное в особо крупном размере».

«В суде установлено, что с июля 2002 года Кирсанов под видом осуществления предпринимательской деятельности похищал денежные средства своих знакомых.

Так, Кирсанов обращался к знакомым с предложением оказания услуг по покупке автомобилей в Германии по более низкой цене и доставке их в Екатеринбург. Более того, он предлагал знакомым вложить средства в его бизнес, обещая вернуть денежные средства после получения прибыли от последующей перепродажи автомобилей в Екатеринбурге. При этом подсудимый заранее знал, что денежные средства потерпевшим он возвращать не будет», — говорится в сообщении.

Чтобы ввести потерпевших в заблуждение, мужчина писал долговые расписки с указанием сроков возвращения средств. Желая скрыть факт хищения, злоумышленник передавал незначительную часть денежных средств потерпевшим в качестве частичного возврата долга. Завладев денежными средствами потерпевших, В. Кирсанов по истечении срока их возврата начинал скрываться от потерпевших, продолжая при этом мошенническим способом похищать денежные средства у других лиц.

Всего от действий Кирсанова пострадало 15 потерпевших, ущерб которых составил свыше 13,2 млн руб.

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