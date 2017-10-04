Кризис
Налоговая служба подала иск о банкротстве компании «Екатеринбургэнерго»
4 октябрь 2017 (15:40)
Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании МУП «Екатеринбургэнерго» несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.
Соответствующий документ поступил в суд 2 октября 2017 года. Заявителем по делу выступает межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Свердловской области, сумма исковых требований составляет 45 млн 844 тыс. руб.
Напомним, год назад «Екатеринбургская теплосетевая компания» объединила активы ООО «Свердловская теплоснабжающая компания» (Группа «Т Плюс») и теплосетевые и генерирующие активы МУП «Екатеринбургэнерго». Между тем в базе судебных приставов сегодня числятся более 300 записей о взыскании долгов с муниципального предприятия. В феврале 2015 года суд приговорил бывшего директора «Екатеринбургэнерго» Евгения Бондарева к двум годам колонии-поселения за хищение более 260 млн руб.
Соответствующий документ поступил в суд 2 октября 2017 года. Заявителем по делу выступает межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Свердловской области, сумма исковых требований составляет 45 млн 844 тыс. руб.
Напомним, год назад «Екатеринбургская теплосетевая компания» объединила активы ООО «Свердловская теплоснабжающая компания» (Группа «Т Плюс») и теплосетевые и генерирующие активы МУП «Екатеринбургэнерго». Между тем в базе судебных приставов сегодня числятся более 300 записей о взыскании долгов с муниципального предприятия. В феврале 2015 года суд приговорил бывшего директора «Екатеринбургэнерго» Евгения Бондарева к двум годам колонии-поселения за хищение более 260 млн руб.
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