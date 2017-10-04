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За полгода в России продали 15,4 млн упаковок средств по уходу за больными
4 октябрь 2017 (15:28)
УрБК, Москва, 04.10.2017. В I полугодии 2017 года в аптеках страны было продано 15,4 млн упаковок средств для ухода за больными на сумму 6,1 млрд руб. в розничных ценах. Это на 8,4% больше, чем за аналогичный период 2016 года в рублях и на 8% в упаковках, следует из ежемесячного розничного аудита фармацевтического рынка России DSM Group.
«Средневзвешенная стоимость одной упаковки средства для ухода за больными в розничных ценах по итогам первых шести месяцев 2017 года незначительно увеличилась (на 0,4%) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составила 392 руб.», — отмечает генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.
По данным аналитиков, в настоящее время аптеки предлагают около 13 типов товаров для ухода за больными.
«Средневзвешенная стоимость одной упаковки средства для ухода за больными в розничных ценах по итогам первых шести месяцев 2017 года незначительно увеличилась (на 0,4%) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составила 392 руб.», — отмечает генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.
По данным аналитиков, в настоящее время аптеки предлагают около 13 типов товаров для ухода за больными.
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