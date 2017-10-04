Новости дня
В Челябинске эвакуировали здание правительства и еще около 10 строений
4 октябрь 2017 (14:30)
УрБК, Челябинск, 04.10.2017. В Челябинске массово эвакуируют здания госучреждений и соцкультбыта. Об этом жители города сообщают в соцсетях.
По данным сообщества «Типичный Челябинск» в соцсети «ВКонтакте», к этом часу эвакуированы здания правительства Челябинской области, региональных миндортранса, минстроя, минэкологии, гимназии № 1, № 10, № 26, ЗАГС Советского района, а также управление соцзащиты Курчатовского района.
Местные СМИ также сообщают об эвакуации регионального минсельхоза, минобра, администрации Челябинска и еще ряда школьных учреждений.
Напомним, 29 сентября 2017 года в Екатеринбурге эвакуировали около 150 зданий из-за волны ложных сообщений о минировании строений.
По данным сообщества «Типичный Челябинск» в соцсети «ВКонтакте», к этом часу эвакуированы здания правительства Челябинской области, региональных миндортранса, минстроя, минэкологии, гимназии № 1, № 10, № 26, ЗАГС Советского района, а также управление соцзащиты Курчатовского района.
Местные СМИ также сообщают об эвакуации регионального минсельхоза, минобра, администрации Челябинска и еще ряда школьных учреждений.
Напомним, 29 сентября 2017 года в Екатеринбурге эвакуировали около 150 зданий из-за волны ложных сообщений о минировании строений.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Екатеринбурге эвакуировали граждан из более чем десяти зданий
- В Екатеринбурге эвакуируют граждан из ряда правительственных зданий
- После администрации города и БЦ «Рубин» в Екатеринбурге эвакуируют сотрудников цирка
- В Екатеринбурге эвакуировали бизнес-центр «Рубин»
- В Екатеринбурге эвакуировали сотрудников городской администрации
Loading...