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В Челябинске эвакуировали здание правительства и еще около 10 строений

УрБК, Челябинск, 04.10.2017. В Челябинске массово эвакуируют здания госучреждений и соцкультбыта. Об этом жители города сообщают в соцсетях.



По данным сообщества «Типичный Челябинск» в соцсети «ВКонтакте», к этом часу эвакуированы здания правительства Челябинской области, региональных миндортранса, минстроя, минэкологии, гимназии № 1, № 10, № 26, ЗАГС Советского района, а также управление соцзащиты Курчатовского района.



Местные СМИ также сообщают об эвакуации регионального минсельхоза, минобра, администрации Челябинска и еще ряда школьных учреждений.



Напомним, 29 сентября 2017 года в Екатеринбурге эвакуировали около 150 зданий из-за волны ложных сообщений о минировании строений.

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