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УБРиР выкупит облигации серии БО-05

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2017. Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР) планирует выкупить биржевые облигации серии БО-05, ISIN RU000A0JTVE3. В настоящее время в обращении находится менее 30 тыс. штук ценных бумаг этого выпуска. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



Банк обязуется приобрести облигации по цене 100% от номинальной стоимости, а также дополнительно выплатить владельцам накопленный купонный доход, рассчитанный в соответствии с эмиссионными документами. Дата выкупа — 18 октября 2017 года.



Ставка десятого и одиннадцатого купонов по облигациям БО-05 составляет 0,1% годовых (или 0,50 руб. в расчете на одну ценную бумагу). Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате за два купонных периода, составляет 3 млн руб.



По словам руководителя дирекции финансовых рынков УБРиР Владимира Зотова, облигации стали слишком дорогим инструментом фондирования в условиях планомерного снижения ключевой ставки ЦБ.



«Депозиты, по объему которых УБРиР стабильно входит в первую тридцатку финансовых организаций страны, позволяют оперативнее реагировать на изменения процентной ставки Центробанка», — отмечает Владимир Зотов.



Напомним, выпуск облигаций серии БО-05 с купонным периодом 182 дня и общей номинальной стоимостью 2 млрд руб. УБРиР разместил 19 апреля 2013 года с датой погашения 10 апреля 2020 года. Дополнительный выпуск облигаций на 1 млрд руб. был успешно размещен в сентябре 2016 года.



В июне 2017 года банк исполнил обязательства по внеочередной оферте, выкупив свыше 2 млн штук облигаций серии БО-05. Внеочередная оферта была проведена в целях сокращения издержек на обслуживание пассивов. В настоящее время УБРиР аккумулирует 99% бумаг выпуска, облигации находятся на казначейском счете банка.

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