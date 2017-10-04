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Росприроднадзор уличил КУМЗ в многочисленных нарушениях природоохранного законодательства

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2017. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования обязала ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» (КУМЗ) устранить нарушения законодательства в области охраны окружающей среды и нарушений природоохранных требований. Об этом сообщает пресс-служба департамента Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу.



В ходе проверки инспекторы выявили 14 нарушений требований природоохранного законодательства РФ: 6 — в области охраны атмосферного воздуха, 3 — в области обращения с отходами, 1 — в области исчисления и внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду, 2 — в области земельного надзора, 2 — в области охраны и использования водных объектов.



По результатам проверки выдано 12 предписаний об устранении нарушений законодательства в области охраны окружающей среды и нарушений природоохранных требований и 1 предписание об ограничении выбросов и вредных физических воздействий до уровня, установленного соответствующим разрешением.



Также планируется возбуждение административных дел в отношении должностных лиц и юридического лица ОАО «КУМЗ».

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