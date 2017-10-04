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В Екатеринбурге коммунальные службы на три недели перекроют улицу Коммунистическую

4 октябрь 2017 (13:43)

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2017. В Екатеринбурге ЕМУП «Водоканал» закроет движение транспорта по улице Коммунистической от дома № 6 до дома № 51. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Ограничения, связанные с подключением к сетям холодного водоснабжения жилого дома, продлятся с 7 по 29 октября.

Специалисты направят движение транспорта по улицам Индустрии, Новаторов, Восстания, Ломоносова.

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