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В Екатеринбурге коммунальные службы на три недели перекроют улицу Коммунистическую
4 октябрь 2017 (13:43)
УрБК, Екатеринбург, 04.10.2017. В Екатеринбурге ЕМУП «Водоканал» закроет движение транспорта по улице Коммунистической от дома № 6 до дома № 51. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Ограничения, связанные с подключением к сетям холодного водоснабжения жилого дома, продлятся с 7 по 29 октября.
Специалисты направят движение транспорта по улицам Индустрии, Новаторов, Восстания, Ломоносова.
Ограничения, связанные с подключением к сетям холодного водоснабжения жилого дома, продлятся с 7 по 29 октября.
Специалисты направят движение транспорта по улицам Индустрии, Новаторов, Восстания, Ломоносова.
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