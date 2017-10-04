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Екатеринбургская компания выиграла тендер поставщиков новогодних подарков для детей сотрудников Группы ММК
4 октябрь 2017 (13:24)
УрБК, Челябинск, 04.10.2017. Первичная профсоюзная организация Группы ММК провела традиционный тендер по отбору поставщиков новогодних подарков. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «ММК».
«Тендер традиционно проходит в преддверии Дня металлурга, когда в разгар лета можно спокойно и без суеты рассмотреть заявки производителей, чтобы гарантировать 32 тыс. подарков для детей работников. Комиссия из пятнадцати представителей профсоюза во главе с председателем ППО Группы ММК Борисом Семеновым настроена на доскональное изучение предложений конкурсантов, представляющих более полутора десятков предприятий от Москвы до Тюмени», — рассказали в пресс-службе.
Требования к поставщикам традиционные — безопасность, соблюдение санитарных норм, качество содержимого сладкого подарка, а также оригинальность и функциональность упаковки.
На своевременности выполнения заказа может сказаться каждая мелочь. Поэтому члены комиссии интересуются не только содержанием будущего подарка, но и условиями, которые обеспечат соблюдение сроков хранения лакомств: числом работников и промежуточных звеньев поставки, возможностями фасовки за день и логистикой исполнителя, адресами складов и размером складских площадей, продолжительностью пребывания на рынке, гарантиями соблюдения даты поставки, наличием или отсутствием собственного производства.
«Оценивается качество сластей, функциональность упаковки — мешочков и коробок, подушечек и рюкзачков, сумочек и сундучков, холодильничков и футляров. От мягких форм сразу отказываются: сомнутся вместе с конфетами. Даже запах игрушек играет роль: оптимально — никакого, и чтобы прилагался сертификат качества. Неудивительно, что при таком количестве вопросов заседание тендерной комиссии, как обычно, затянулось надолго», — пояснили в пресс-службе.
В итоге в острой конкурентной борьбе победила екатеринбургская компания «Роскотренд групп».
«Тендер традиционно проходит в преддверии Дня металлурга, когда в разгар лета можно спокойно и без суеты рассмотреть заявки производителей, чтобы гарантировать 32 тыс. подарков для детей работников. Комиссия из пятнадцати представителей профсоюза во главе с председателем ППО Группы ММК Борисом Семеновым настроена на доскональное изучение предложений конкурсантов, представляющих более полутора десятков предприятий от Москвы до Тюмени», — рассказали в пресс-службе.
Требования к поставщикам традиционные — безопасность, соблюдение санитарных норм, качество содержимого сладкого подарка, а также оригинальность и функциональность упаковки.
На своевременности выполнения заказа может сказаться каждая мелочь. Поэтому члены комиссии интересуются не только содержанием будущего подарка, но и условиями, которые обеспечат соблюдение сроков хранения лакомств: числом работников и промежуточных звеньев поставки, возможностями фасовки за день и логистикой исполнителя, адресами складов и размером складских площадей, продолжительностью пребывания на рынке, гарантиями соблюдения даты поставки, наличием или отсутствием собственного производства.
«Оценивается качество сластей, функциональность упаковки — мешочков и коробок, подушечек и рюкзачков, сумочек и сундучков, холодильничков и футляров. От мягких форм сразу отказываются: сомнутся вместе с конфетами. Даже запах игрушек играет роль: оптимально — никакого, и чтобы прилагался сертификат качества. Неудивительно, что при таком количестве вопросов заседание тендерной комиссии, как обычно, затянулось надолго», — пояснили в пресс-службе.
В итоге в острой конкурентной борьбе победила екатеринбургская компания «Роскотренд групп».
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