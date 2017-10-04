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Екатеринбургская компания выиграла тендер поставщиков новогодних подарков для детей сотрудников Группы ММК

УрБК, Челябинск, 04.10.2017. Первичная профсоюзная организация Группы ММК провела традиционный тендер по отбору поставщиков новогодних подарков. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «ММК».



«Тендер традиционно проходит в преддверии Дня металлурга, когда в разгар лета можно спокойно и без суеты рассмотреть заявки производителей, чтобы гарантировать 32 тыс. подарков для детей работников. Комиссия из пятнадцати представителей профсоюза во главе с председателем ППО Группы ММК Борисом Семеновым настроена на доскональное изучение предложений конкурсантов, представляющих более полутора десятков предприятий от Москвы до Тюмени», — рассказали в пресс-службе.



Требования к поставщикам традиционные — безопасность, соблюдение санитарных норм, качество содержимого сладкого подарка, а также оригинальность и функциональность упаковки.



На своевременности выполнения заказа может сказаться каждая мелочь. Поэтому члены комиссии интересуются не только содержанием будущего подарка, но и условиями, которые обеспечат соблюдение сроков хранения лакомств: числом работников и промежуточных звеньев поставки, возможностями фасовки за день и логистикой исполнителя, адресами складов и размером складских площадей, продолжительностью пребывания на рынке, гарантиями соблюдения даты поставки, наличием или отсутствием собственного производства.



«Оценивается качество сластей, функциональность упаковки — мешочков и коробок, подушечек и рюкзачков, сумочек и сундучков, холодильничков и футляров. От мягких форм сразу отказываются: сомнутся вместе с конфетами. Даже запах игрушек играет роль: оптимально — никакого, и чтобы прилагался сертификат качества. Неудивительно, что при таком количестве вопросов заседание тендерной комиссии, как обычно, затянулось надолго», — пояснили в пресс-службе.



В итоге в острой конкурентной борьбе победила екатеринбургская компания «Роскотренд групп».

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