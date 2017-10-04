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Каждый третий работник Свердловской области хотел уволиться после летнего отпуска
4 октябрь 2017 (13:05)
УрБК, Екатеринбург, 04.10.2017. В Свердловской области треть всех работников (34%) возвращается из летнего отпуска с желанием сменить место работы. Об этом сообщает пресс-служба HeadHunter Урал.
При этом только 10% из них были откровенно недовольны проведенным отпуском. Почти половина (46%) заявили, что провели отпуск даже лучше, чем ожидалось.
Самыми недовольными возвращению на рабочее место были специалисты младшего уровня, из которых 27% рассматривали возможность увольнения, а 16% ответили, что вовсе не почувствовали отпуска.
Явно прослеживается прямо пропорциональная зависимость настроений по возвращении на работу и иерархического положения сотрудника — для сравнения, 46% топ-менеджеров были рады вернуться на работу и снова встретиться с коллегами, среди менеджеров среднего звена количество довольных сократилось до 31%, а среди младших специалистов возвращению из отпуска обрадовались только 23% опрошенных.
Больше всего сотрудники Свердловской области этим летом отдыхали за границей — 39% респондентов подтвердили, что в свой отпуск улетели отдыхать в другие страны. Путешествие по своей стране выбрали лишь 22%, а отдыхать дома остались 15% свердловчан.
При этом заграничные поездки наиболее популярны среди специалистов начальных уровней и линейных управленцев, а топ-менеджмент предпочитает путешествия внутри страны — чуть больше половины (57%) представителей высшего менеджмента провели свой летний отпуск на российских курортах или в туристических путешествиях по стране.
В разрезе профессиональных сфер наибольшими поклонниками заграничных поездок являются представители медицинской и фармацевтической отрасли, 47% представителей которой отдыхали этим летом за рубежом, а значительная доля работников сферы управления персоналом (48%) предпочла отечественные курорты иностранным.
При этом только 10% из них были откровенно недовольны проведенным отпуском. Почти половина (46%) заявили, что провели отпуск даже лучше, чем ожидалось.
Самыми недовольными возвращению на рабочее место были специалисты младшего уровня, из которых 27% рассматривали возможность увольнения, а 16% ответили, что вовсе не почувствовали отпуска.
Явно прослеживается прямо пропорциональная зависимость настроений по возвращении на работу и иерархического положения сотрудника — для сравнения, 46% топ-менеджеров были рады вернуться на работу и снова встретиться с коллегами, среди менеджеров среднего звена количество довольных сократилось до 31%, а среди младших специалистов возвращению из отпуска обрадовались только 23% опрошенных.
Больше всего сотрудники Свердловской области этим летом отдыхали за границей — 39% респондентов подтвердили, что в свой отпуск улетели отдыхать в другие страны. Путешествие по своей стране выбрали лишь 22%, а отдыхать дома остались 15% свердловчан.
При этом заграничные поездки наиболее популярны среди специалистов начальных уровней и линейных управленцев, а топ-менеджмент предпочитает путешествия внутри страны — чуть больше половины (57%) представителей высшего менеджмента провели свой летний отпуск на российских курортах или в туристических путешествиях по стране.
В разрезе профессиональных сфер наибольшими поклонниками заграничных поездок являются представители медицинской и фармацевтической отрасли, 47% представителей которой отдыхали этим летом за рубежом, а значительная доля работников сферы управления персоналом (48%) предпочла отечественные курорты иностранным.
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