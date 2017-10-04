Новости дня

Правительство РФ предложило увеличить акцизы на автомобили с высокой мощностью

УрБК, Москва, 04.10.2017. Кабинет министров России внес на рассмотрение Госдумы проект федерального бюджета на следующий год и плановый период 2019-2020 годов, который содержит нормы по увеличению утилизационного сбора на автомобили уже с 1 января. Об этом сообщает «Прайм».



Документ предусматривает рост ставок акцизов на легковые машины мощностью свыше 150 лошадиных сил.



Отмечается, что утилизационный сбор с повышенным коэффициентом сохранится только для авто, произведенных за границей и поставляемых в Россию.



За импортный автомобиль первой и второй категорий мощности покупатель заплатит 50 тыс. руб. либо выше 100 тыс. руб. соответственно.



Сбор за машину третьей категории составит 131 тыс. руб. Четвертая обойдется автовладельцу уже в 208 тыс. руб.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: