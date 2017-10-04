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Ректор Уральского государственного аграрного университета покидает пост

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2017. Ирина Донник покидает пост ректора Уральского аграрного госуниверситета. Об этом сообщает пресс-служба вуза.



И. Донник займет должность в руководстве Российской академии наук.



Напомним, ректор УрГАУ, академик Ирина Донник, на прошлой неделе была избрана вице-президентом РАН.



В скором времени Уральский государственный аграрный университет ждут выборы нового ректора. Пока обязанности руководителя вуза будет исполнять проректор по учебной работе Ольга Лоретц.

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