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Ректор Уральского государственного аграрного университета покидает пост

4 октябрь 2017 (12:01)

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2017. Ирина Донник покидает пост ректора Уральского аграрного госуниверситета. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

И. Донник займет должность в руководстве Российской академии наук.

Напомним, ректор УрГАУ, академик Ирина Донник, на прошлой неделе была избрана вице-президентом РАН.

В скором времени Уральский государственный аграрный университет ждут выборы нового ректора. Пока обязанности руководителя вуза будет исполнять проректор по учебной работе Ольга Лоретц.

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