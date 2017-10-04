Кризис

Более 90% всего мотопарка России старше 15 лет

На 1 июля 2017 года российский парк мототехники составил 2,39 млн единиц. Об этом сообщает «Автостат».



По данным аналитиков, более 90% всех мотоциклов в стране старше 15 лет. Во многом это связано с тем, что основу данного парка составляет техника, выпущенная еще в советский период.



Так, примерно каждый третий мотоцикл относится к марке «ИЖ» (более 760 тыс. шт.), каждый седьмой — это «Урал» (около 350 тыс. шт.), а каждый десятый — «Восход» (свыше 240 тыс. шт.).



Всего же на долю отечественных марок приходится 80% от всего объема. Соответственно, только каждый пятый мотоцикл в России — иностранного производства. Они, как правило, представлены японскими (доля — 7%), чешскими (6,5%) и китайскими (порядка 3%) брендами. Всего же в нашей стране насчитывается немногим менее 500 тыс. зарубежных мотоциклов.



Больше всего мотоциклов числится в Краснодарском крае (свыше 110 тыс. шт.). Также более 100 тыс. единиц техники зарегистрировано в Приморском крае, Башкортостане и Саратовской области. Показатели других субъектов РФ оказываются ниже данной отметки, причем столичные регионы (Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург) даже не попадают в пятерку лидеров.

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