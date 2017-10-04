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В Екатеринбурге прокуратура проведет проверку из-за обрушения потолка в столовой школы № 142

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2017. Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга организовала проверку по сообщению средств массовой информации об обрушении части потолка в помещении столовой школы № 142 в пос. Горный Щит. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По предварительной информации, накануне, 3 октября 2017 года, в помещении столовой произошло частичное обрушение штукатурного слоя потолка. В настоящее время выясняется, получил ли кто-либо из учащихся травму.



Прокуратура в ходе надзорных мероприятий проверит, когда в данном учебном заведении проводился капитальный либо текущий ремонт, соблюдены ли сроки его проведения. Также сотрудники прокуратуры установят, кто из должностных лиц администрации школы отвечает за надлежащее состояние помещений. Будет оценена правомерность приемки школы перед началом нового учебного года.



Сотрудники прокуратуры Чкаловского района Екатеринбурга выехали на место для проведения надзорных мероприятий. По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

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