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ФСК обновит сигнальное освещение на спецпереходах ЛЭП через реки в Западной Сибири

УрБК, Москва, 04.10.2017. ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») обновит сигнальное освещение на опорах линий электропередачи в местах пересечения с крупными реками. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Спецпереходы оснастят 129 новыми светильниками и 482 аккумуляторными батареями. Новое оборудование обеспечит дополнительную безопасность пилотам воздушных судов в ночное время и при плохой видимости.



Согласно типовой инструкции по эксплуатации воздушных линий электропередачи, опоры высотой более 50 м. должны иметь маркировочную окраску и сигнальное освещение. Светоограждение красного цвета устанавливается в верхней части опоры и ниже — через каждые 45 м. до уровня, безопасного для воздушных судов. Например, для опоры высотой до 90 м. требуются два яруса, для опоры высотой 188 м. — четыре яруса светильников.



В настоящее время заменены 33 светильника и 68 аккумуляторных батарей на переходных опорах через реки Иртыш, Тобол и Обь. На переходных опорах линии электропередачи 500 кВ «Сургутская ГРЭС-1 — Пыть-Ях» установлены системы ограждения на солнечных батареях.

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