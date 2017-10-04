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УрФУ покинул проректор по международным связям
4 октябрь 2017 (10:46)
УрБК, Екатеринбург, 04.10.2017. Проректор по международным связям Уральского федерального университета Максим Хомяков переходит в Высшую школы экономики в должности заместителя директора Санкт-Петербургского кампуса.
«После 29 лет в УрГУ/УрФУ, куда я поступил на философский факультет в 1988 году и где после окончания я продолжил работать ассистентом, доцентом, профессором, директором МИОН, директором Института социальных и политических наук и проректором, наступило время идти дальше... Начиная с 1 ноября 2017 года я вступаю в должность замдиректора Санкт-Петербургского кампуса Высшей школы экономики», — сообщил М. Хомяков на своей странице в Facebook.
Напомним, М. Хомяков занимает пост проректора по международным связям УрФУ с 2010 года.
«После 29 лет в УрГУ/УрФУ, куда я поступил на философский факультет в 1988 году и где после окончания я продолжил работать ассистентом, доцентом, профессором, директором МИОН, директором Института социальных и политических наук и проректором, наступило время идти дальше... Начиная с 1 ноября 2017 года я вступаю в должность замдиректора Санкт-Петербургского кампуса Высшей школы экономики», — сообщил М. Хомяков на своей странице в Facebook.
Напомним, М. Хомяков занимает пост проректора по международным связям УрФУ с 2010 года.
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