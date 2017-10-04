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«Умные» часы обложили авторским сбором

Правительство России внесло «умные» часы в перечень предметов, облагаемых авторским сбором. Об этом сообщает «Газета.ру».



Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.



В перечень оборудования и материальных носителей для свободного воспроизведения в личных целях внесены «часы наручные только с оптико-электронной индикацией» и «часы наручные прочие».



С инициативой внесения в список «умных» часов выступило Министерство культуры еще в июле этого года.



В ведомстве необходимость их включения объясняли тем, что эти устройства также используются для воспроизведения музыки и видео и что на них есть также возможность сохранения музыки с последующим ее прослушиванием.

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