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Король Испании не признал референдум в Каталонии

Король Испании Филипп VI не признал проведение референдума о статусе Каталонии. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на El Pais.



По его словам, женералитат (правительство) Каталонии проводил референдум незаконно и своими действиями они нарушили демократические принципы с целью «разрушить единство Испании».



«Они приняли решения, которые систематически нарушали правила, показывая презрение к властям страны, которых они представляют в Каталонии», — подчеркнул король.



Филипп VI добавил, что власти автономии нарушили и конституцию Испании, и закон об автономии Каталонии.



Ранее глава женералитата Каталонии Карлес Пучдемон призвал власти Испании начать переговоры с посредником о будущем автономии после референдума. По данным властей Каталонии, более 90% избирателей 1 октября проголосовали за независимость от Испании.

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