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Основатель Playboy умер от остановки сердца

Основатель журнала Playboy Хью Хефнер умер от остановки сердца и легочной недостаточности. Об этом сообщает Page Six.



Издание ссылается на поступившее в его распоряжение свидетельство о смерти Х.Хефнера.



Согласно данным в документе, за шесть дней до смерти Хефнер также страдал от кишечной палочки и заражения крови.



В свидетельстве о смерти указано, что кишечная инфекция с трудом поддавалась лечению антибиотиками.



Ранее журнал People сообщал, что Х.Хефнер скончался по естественным причинам.



Основатель журнала Playboy Хью Хефнер скончался 27 сентября в Калифорнии на 92-м году жизни в своем знаменитом особняке в окружении родных и близких.

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