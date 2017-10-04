Дайджест
Основатель Playboy умер от остановки сердца
4 октябрь 2017 (10:35)
Основатель журнала Playboy Хью Хефнер умер от остановки сердца и легочной недостаточности. Об этом сообщает Page Six.
Издание ссылается на поступившее в его распоряжение свидетельство о смерти Х.Хефнера.
Согласно данным в документе, за шесть дней до смерти Хефнер также страдал от кишечной палочки и заражения крови.
В свидетельстве о смерти указано, что кишечная инфекция с трудом поддавалась лечению антибиотиками.
Ранее журнал People сообщал, что Х.Хефнер скончался по естественным причинам.
Основатель журнала Playboy Хью Хефнер скончался 27 сентября в Калифорнии на 92-м году жизни в своем знаменитом особняке в окружении родных и близких.
Издание ссылается на поступившее в его распоряжение свидетельство о смерти Х.Хефнера.
Согласно данным в документе, за шесть дней до смерти Хефнер также страдал от кишечной палочки и заражения крови.
В свидетельстве о смерти указано, что кишечная инфекция с трудом поддавалась лечению антибиотиками.
Ранее журнал People сообщал, что Х.Хефнер скончался по естественным причинам.
Основатель журнала Playboy Хью Хефнер скончался 27 сентября в Калифорнии на 92-м году жизни в своем знаменитом особняке в окружении родных и близких.
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