Дайджест
Власти Татарстана намерены закупить мельдоний к ЧМ-2018
4 октябрь 2017 (10:35)
В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, власти Татарстана закупят медикаменты на 4,4 млн руб. Об этом сообщает RT.
Как отмечает издание «Вечерняя Казань», в число заказов входят 30 упаковок мельдония в форме раствора для инъекций, которые, по версии источника, понадобятся сотрудникам МВД.
Мельдоний входит в список препаратов, запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA).
Как отмечает издание «Вечерняя Казань», в число заказов входят 30 упаковок мельдония в форме раствора для инъекций, которые, по версии источника, понадобятся сотрудникам МВД.
Мельдоний входит в список препаратов, запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA).
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