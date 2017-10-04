Дайджест

Власти Татарстана намерены закупить мельдоний к ЧМ-2018

4 октябрь 2017 (10:35)

В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, власти Татарстана закупят медикаменты на 4,4 млн руб. Об этом сообщает RT.

Как отмечает издание «Вечерняя Казань», в число заказов входят 30 упаковок мельдония в форме раствора для инъекций, которые, по версии источника, понадобятся сотрудникам МВД.

Мельдоний входит в список препаратов, запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

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