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Группа ММК организовала праздничные мероприятия для ветеранов к Дню пожилых людей

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2017. Профсоюзный комитет Группы Магнитогорского металлургического комбината выступил организатором мероприятий, приуроченных к международному Дню пожилых людей. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «ММК».



Ветераны посетили концертные программы, побывали на развлекательных вечерах отдыха, прошедших в городских учреждениях культуры, стали участниками загородных выездов.



Одно из самых масштабных мероприятий, на которое собралось более тысячи бывших тружеников комбината, прошло во Дворце культуры металлургов имени Серго Орджоникидзе. В торжественном мероприятии принял участие председатель профсоюзной организации Группы ММК Борис Семенов.



«Сегодня в статусе ветеранов Группы ММК числятся чуть больше 21 тыс. человек. Все они — полноправные участники профсоюзной программы «Активное долголетие». Специальный проект профсоюзной организации был задуман несколько лет назад с целью разнообразить досуг членов профсоюза, находящихся на пенсии. В основе программы — несколько различных направлений организации досуга. Самое востребованное — экскурсионные выезды. Пенсионеры могут посетить Аркаим, лимонарий (п. Наровчатка), Динопарк (п. Ташбулатово), озеро Банное, «Абзаково». Многие праздники, в том числе и День пожилого человека, с недавнего времени бывшие работники градообразующего предприятия отмечают на свежем воздухе», — рассказали в пресс-службе.



На организацию поездок по изучению родного края людьми старшего поколения с начала 2017 года профсоюзной организацией было направлено около 1,5 млн руб. Всего же на финансирование программы «Активное долголетие» в 2017 году из профсоюзного бюджета было выделено около 5 млн руб.

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