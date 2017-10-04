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Количество объявлений о продаже малого бизнеса в Челябинске за год выросло на 75%

УрБК, Челябинск, 04.10.2017. За год количество объявлений о продаже готового бизнеса в Челябинске выросло на 75% — с 100 до 175 ед. Такие данные приводят аналитики портала по выбору недвижимости N1.RU.



Больше всего (25%) предложений сосредоточено в центре, в Калининском и Тракторозаводском районах — по 16%, в Курчатовском — 15% объектов.



Наиболее существенно за прошедший год выросло число предложений о продаже небольших гостиниц — с 5 до 14 объектов, кафе — с 13 до 31, а также магазинов — с 45 до 76 объектов, отмечают аналитики. Число бань в продаже за год возросло с 2 до 6 объектов, а салонов красоты — с 9 до 14. Кроме того, сейчас новых владельцев ищут четыре автосалона и два фитнеc-клуба.



«Как правило, к осени в деловой сфере происходит оживление, поэтому, скорее всего, предприниматели, решившие продать свой бизнес еще весной или летом, только сейчас начинают искать покупателей», — поясняет причины резкого роста объявлений руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринева.



Самый дорогой объект, выставленный на продажу в данный момент, — помещение, в котором находится крупноформатный магазин, на проспекте Ленина

за 175 млн руб., а самые дешевые предложения будущие бизнесмены могут найти примерно за 200 тыс. руб. В частности, за 240 тыс. руб. продается торговая точка на рынке на улице Чичерина.

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