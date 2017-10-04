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По итогам девяти месяцев Белоярская АЭС на 105,8% выполнила план по выработке электроэнергии

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2017. По итогам девяти месяцев 2017 года Белоярская АЭС выполнила план выработки электроэнергии на 105,8% от задания Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом сообщает Управление информации и общественных связей атомной станции.



Суммарно в период с января по сентябрь АЭС выработала 7 455,3 млн кВтч. В том числе энергоблок № 3 с реактором БН-600 — 3 280,4 млн кВтч, а энергоблок № 4 с реактором БН-800 — 4 174,9 млн кВтч.



Сводный прогнозный баланс ФАС на январь-сентябрь составляет 7 043,7 млн кВтч. Показатель сводного прогнозного баланса, установленный ФАС для Белоярской АЭС на весь 2017 год, — 9 470 млн кВтч.



Напомним, в эксплуатации на Белоярской АЭС (г. Заречный, Свердловская область) сегодня находятся энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года). По словам экспертов, БН-800 является примером АЭС будущего: он обеспечен ядерным топливом примерно на 800 лет. Поэтому его запуск стал событием мирового масштаба.

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