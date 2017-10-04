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АСВ увеличило базовую ставку взносов в фонд страхования вкладов до максимальной
4 октябрь 2017 (09:05)
УрБК, Москва, 04.10.2017. Совет директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ) повысил базовую ставку взносов в фонд обязательного страхования вкладов до 0,15%. Об этом сообщает пресс-служба агентства.
«На заседании рассмотрен вопрос об увеличении базовой ставки страховых взносов, уплачиваемых банками-участниками системы страхования вкладов в фонд обязательного страхования вкладов (ФОСВ). Принято решение увеличить базовую ставку с нынешних 0,12% до 0,15% расчетной базы (среднего остатка вкладов за квартал)», — говорится в сообщении.
По закону совет директоров АСВ может повысить базовую ставку до 0,15% на постоянной основе и до 0,3% на два квартала подряд. Как сообщает «Интерфакс», новое значение базовой ставки взносов будет применяться с I квартала 2018 года.
Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев сообщал, что законодатели обсуждают возможность повышения ставки страховых взносов для банков до 0,2%. В том числе на фоне инициативы по включению в систему страхования вкладов малого и среднего бизнеса.
Сейчас страховка распространяется на вклады физлиц и индивидуальных предпринимателей, страховое покрытие составляет 1,4 млн руб. 12 сентября комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил законопроект о расширении системы страхования вкладов.
По данным АСВ, за II квартал 2017 года сумма отчислений в фонд страхования вкладов сократилась на 1,1% или 350 млн руб. — до 31,87 млрд руб. Общая сумма задолженности по взносам составляет 5,7 млрд руб., из которой 99,9% приходится на банки, в отношении которых наступил страховой случай.
«На заседании рассмотрен вопрос об увеличении базовой ставки страховых взносов, уплачиваемых банками-участниками системы страхования вкладов в фонд обязательного страхования вкладов (ФОСВ). Принято решение увеличить базовую ставку с нынешних 0,12% до 0,15% расчетной базы (среднего остатка вкладов за квартал)», — говорится в сообщении.
По закону совет директоров АСВ может повысить базовую ставку до 0,15% на постоянной основе и до 0,3% на два квартала подряд. Как сообщает «Интерфакс», новое значение базовой ставки взносов будет применяться с I квартала 2018 года.
Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев сообщал, что законодатели обсуждают возможность повышения ставки страховых взносов для банков до 0,2%. В том числе на фоне инициативы по включению в систему страхования вкладов малого и среднего бизнеса.
Сейчас страховка распространяется на вклады физлиц и индивидуальных предпринимателей, страховое покрытие составляет 1,4 млн руб. 12 сентября комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил законопроект о расширении системы страхования вкладов.
По данным АСВ, за II квартал 2017 года сумма отчислений в фонд страхования вкладов сократилась на 1,1% или 350 млн руб. — до 31,87 млрд руб. Общая сумма задолженности по взносам составляет 5,7 млрд руб., из которой 99,9% приходится на банки, в отношении которых наступил страховой случай.
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