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Госпиталь ветеранов войн принимает больных по направлению «Челюстно-лицевая хирургия»
3 октябрь 2017 (16:30)
УрБК, Екатеринбург, 03.10.2017. Свердловский областной клинический госпиталь ветеранов войн принимает больных по направлению «Челюстно-лицевая хирургия». Записаться на прием могут взрослые жители как Екатеринбурга, так и других населенных пунктов Свердловской области.
Плановые операции проводятся в короткие сроки после обращения и с использованием современных методов оказания медицинской помощи. Приём пациентов осуществляется как бесплатно, по полису ОМС, так и на коммерческой основе (ДМС).
Первичный прием пациентов ведет поликлиника госпиталя по адресу Екатеринбург, ул. Соболева, 25. Запись осуществляется по телефону регистратуры 8 (343) 389-00-06 в рабочие дни с 08:30 до 17:00. Консультации челюстно-лицевого хирурга проходят в кабинете 508, на пятом этаже хирургического корпуса в рабочие дни.
Для получения консультации челюстно-лицевого хирурга по поводу переломов костей лица, опухолей мягких тканей лица и шеи, заболеваний слюнных желез, кист челюстей жителям Свердловской области и Екатеринбурга необходимо предъявить паспорт и полис ОМС.
Плановые операции проводятся в короткие сроки после обращения и с использованием современных методов оказания медицинской помощи. Приём пациентов осуществляется как бесплатно, по полису ОМС, так и на коммерческой основе (ДМС).
Первичный прием пациентов ведет поликлиника госпиталя по адресу Екатеринбург, ул. Соболева, 25. Запись осуществляется по телефону регистратуры 8 (343) 389-00-06 в рабочие дни с 08:30 до 17:00. Консультации челюстно-лицевого хирурга проходят в кабинете 508, на пятом этаже хирургического корпуса в рабочие дни.
Для получения консультации челюстно-лицевого хирурга по поводу переломов костей лица, опухолей мягких тканей лица и шеи, заболеваний слюнных желез, кист челюстей жителям Свердловской области и Екатеринбурга необходимо предъявить паспорт и полис ОМС.
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