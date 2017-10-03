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Собрание акционеров ММК одобрило выплату дивидендов за I полугодие 2017 года
3 октябрь 2017 (18:01)
УрБК, Магнитогорск, 03.10.2017. Собрание акционеров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) большинством голосов приняло решение выплатить дивиденды по результатам работы за I полугодие 2017 отчетного года по размещенным обыкновенным именным акциям. Об этом говорится на сайте ММК.
Дивиденды будут выплачены из расчета 0,869 руб. (с учетом налога) на одну акцию. Всего будет перечислено около 164 млн долл. США по курсу на конец периода.
«Данная сумма эквивалентна 75% свободного денежного потока компании (по международным стандартам финансовой отчетности, МСФО) за I полугодие 2017 года, что превышает минимальный уровень выплат, предусмотренных дивидендной политикой ПАО «ММК» (не менее 50% от свободного денежного потока). Повышенный коэффициент выплаты позволяет компенсировать акционерам более низкий уровень свободного денежного потока в I полугодии, связанный с сезонным оттоком денежных средств на формирование оборотного капитала», — говорится в сообщении.
Выплата дивидендов будет произведена в денежной форме, в безналичном порядке, в срок и в порядке, установленном федеральным законом «Об акционерных обществах».
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — 10 октября 2017 года на конец операционного дня.
Дивиденды будут выплачены из расчета 0,869 руб. (с учетом налога) на одну акцию. Всего будет перечислено около 164 млн долл. США по курсу на конец периода.
«Данная сумма эквивалентна 75% свободного денежного потока компании (по международным стандартам финансовой отчетности, МСФО) за I полугодие 2017 года, что превышает минимальный уровень выплат, предусмотренных дивидендной политикой ПАО «ММК» (не менее 50% от свободного денежного потока). Повышенный коэффициент выплаты позволяет компенсировать акционерам более низкий уровень свободного денежного потока в I полугодии, связанный с сезонным оттоком денежных средств на формирование оборотного капитала», — говорится в сообщении.
Выплата дивидендов будет произведена в денежной форме, в безналичном порядке, в срок и в порядке, установленном федеральным законом «Об акционерных обществах».
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — 10 октября 2017 года на конец операционного дня.
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