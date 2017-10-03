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В Свердловской области 39% урожая овощей оказались под снегом

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2017. Уборочная кампания продолжается в Свердловской области, несмотря на выпавший снег и минусовые температуры. Об этом сообщает департамент информполитики региона со ссылкой на и.о. министра АПК и продовольствия Дмитрия Дегтярева.



По словам главы ведомства, на сегодняшний день свердловские аграрии закончили заготовку кормовых культур для нужд животноводства. Собрано 31,3 центнера кормов на одно животное при плане 30 центнеров.



Также с полей убрано зерновых культур 92% от плана, валовый сбор зерна составил 755 тыс. т. Более 90% от плана собрано картофеля, на хранение заложено 215 тыс. т клубней при плане 218 тыс. т. Также с полей региона убран 61% урожая овощей.



«Уборочная кампания в регионе продолжается. Выпавший снег и минусовые температуры усложнили уборку, но полевые работы не прекращаются. Информации о порче урожая из-за заморозков не поступало. По прогнозам синоптиков, к концу недели установится плюсовая температура, и мы надеемся, что удастся собрать урожай без потерь», — заявил Дмитрий Дегтярев.

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