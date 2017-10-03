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ОКБ: Россияне тратят треть своих доходов на обслуживание кредитов

УрБК, Москва, 03.10.2017. По итогам I полугодия долговая нагрузка россиян составила 32%. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).



Показатель кредитной нагрузки (payment-to-income) означает соотношение платежей заемщика по кредитам и его доходов. В норме он должен составлять не более 30-35%.



По данным ОКБ, с начала 2014 года этот показатель постоянно снижается. Так, в I полугодии 2015 года он составлял 38%, а уже спустя год — в I полугодии 2016 года — 34%. Таким образом, уровень кредитной нагрузки вышел на комфортный уровень.



По мнению ведущего аналитика «Эксперт РА» Екатерины Щурихиной, снижение показателя долговой нагрузки обусловлено особенностями расчета. Платежи по кредитам относятся к среднему номинальному доходу, который за период с 1 июля 2016 года по 1 июля 2017 вырос на 8%, или на 2,9 тыс. руб., в то время как реальные доходы населения упали на 1,4%.



«В условиях падения реальных доходов население более обдуманно относится к планированию своих расходов и стремится оптимизировать уже имеющуюся кредитную нагрузку», — пояснила она.



Реальные доходы населения падают, несмотря на низкую инфляцию, согласен аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.



«Возможно, сказываются и последствия кризисов, когда люди из-за резкого снижения доходов не могли платить по кредитам в прежнем объеме. Тогда банки массово передавали долги коллекторам, которые взыскивали их жесткими методами. Об этом наслышаны все, было несколько громких случаев. Поэтому люди стараются не связываться с банками — по возможности гасят старые кредиты и не берут новые», — рассуждает он.



В целом эксперты оценивают снижение долговой нагрузки как позитивный для экономики и самих россиян фактор. В текущих условиях оно не связано с «закручиванием гаек» в части требований банков к заемщикам.



«Кредиты для населения более доступны, чем 2-2,5 года назад в острую фазу кризиса: требования банков более лояльны, ставки существенно ниже, что позволяет части заемщиков выгодно рефинансировать имеющиеся долговые обязательства и снизить нагрузку на бюджет», — сказала Е. Щурихина.

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