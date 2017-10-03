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Официальный курс долл. США вырос на 12 коп., евро — на 7 коп.
3 октябрь 2017 (17:34)
УрБК, Москва, 03.10.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 октября. Курс долл. США вырос на 12,41 коп., до 57,93 руб., курс евро — на 7,63 коп., до 67,98 руб.
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