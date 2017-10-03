Дайджест

США высылают кубинских дипломатов

3 октябрь 2017 (17:20)

Администрация президента США Дональда Трампа потребует, чтобы две трети дипломатических сотрудников Кубы покинули США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в конгрессе США и человека, знакомого с этими планами.

Как отмечает агентство, это произойдет «после нескольких месяцев таинственных «атак», из-за которых ухудшилось состояние здоровья сотрудников посольства США в Гаване».

По данным источников, ожидается, что Госдепартамент объявит об этом решении 3 октября.

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