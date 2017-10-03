Дайджест

Россия развернула в Алеппо медпункт

3 октябрь 2017 (17:19)

В сирийской провинции Алеппо в деревне Аияша сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии развернули медпункт, в котором принимаются местные жители. Об этом сообщает «Интерфакс».

Медсестра Светлана Деревянко рассказала, что врачи медицинского отряда спецназначения Минобороны России проводят прием пациентов в здании школы, единственно уцелевшем.

«Педиатры осматривают детей, прием ведут и хирурги, за день удается осмотреть десятки пациентов, диагнозы самые разные: кишечные инфекции, чесотка, ангина, педикулез», — заявила Деревянко.

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