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Россия развернула в Алеппо медпункт

В сирийской провинции Алеппо в деревне Аияша сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии развернули медпункт, в котором принимаются местные жители. Об этом сообщает «Интерфакс».



Медсестра Светлана Деревянко рассказала, что врачи медицинского отряда спецназначения Минобороны России проводят прием пациентов в здании школы, единственно уцелевшем.



«Педиатры осматривают детей, прием ведут и хирурги, за день удается осмотреть десятки пациентов, диагнозы самые разные: кишечные инфекции, чесотка, ангина, педикулез», — заявила Деревянко.

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