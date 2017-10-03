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Власти округа Кларк ввели режим ЧП

Власти округа Кларк в штате Невада ввели чрезвычайное положение в связи с произошедшей в Лас-Вегасе стрельбой. Об этом сообщает портал «Газета.ру».



В документе отмечается, что Лас-Вегас — «одно из наиболее популярных туристических мест в мире» и что большие группы людей становятся целью для террористов и остальных преступников.



Также чрезвычайное положение позволит привлечь все службы округа для ликвидации последствий произошедшего.



В ночь на 2 октября 64-летний американец Стивен Пэддок открыл стрельбу из номера своего отеля по толпе посетителей фестиваля кантри-музыки «Route 91» в Лас-Вегасе.

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