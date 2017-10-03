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Свердловские муниципалитеты обяжут проводить не менее двух этапов опрессовок летом

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2017. Руководителей свердловских муниципалитетов обяжут проводить летние опрессовки не менее чем в два этапа. Об этом сегодня заявил журналистам и.о. министра энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.



«В тех муниципалитетах, где главы уходят от опрессовок, число прорывов при запуске теплоисточников несравнимо больше. Поэтому мы все-таки будем настаивать и даже обяжем муниципальные образования проводить не менее двух опрессовок в летние периоды времени», — сообщил и. о. министра.



По словам Николая Смирнова, в настоящее время износ сетей теплоснабжений в Свердловской области составляет около 62%.



«Он несколько снижается, но темпы недостаточны. Необходимо выделять больше объемов средств. По магистральным сетям износ несколько ниже, чем по квартальным, потому что их ремонт всегда финансировался в большем объеме», — прокомментировал он.



Так, в этом году ПАО «Т Плюс» выделило на ремонт сетей в Свердловской области 2,5 млрд руб., это в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Однако и этих средств не хватило на то, чтобы обновить все участки, где требуется замена теплотрасс.

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