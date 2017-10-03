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Свердловские муниципалитеты обяжут проводить не менее двух этапов опрессовок летом
3 октябрь 2017 (16:59)
УрБК, Екатеринбург, 03.10.2017. Руководителей свердловских муниципалитетов обяжут проводить летние опрессовки не менее чем в два этапа. Об этом сегодня заявил журналистам и.о. министра энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.
«В тех муниципалитетах, где главы уходят от опрессовок, число прорывов при запуске теплоисточников несравнимо больше. Поэтому мы все-таки будем настаивать и даже обяжем муниципальные образования проводить не менее двух опрессовок в летние периоды времени», — сообщил и. о. министра.
По словам Николая Смирнова, в настоящее время износ сетей теплоснабжений в Свердловской области составляет около 62%.
«Он несколько снижается, но темпы недостаточны. Необходимо выделять больше объемов средств. По магистральным сетям износ несколько ниже, чем по квартальным, потому что их ремонт всегда финансировался в большем объеме», — прокомментировал он.
Так, в этом году ПАО «Т Плюс» выделило на ремонт сетей в Свердловской области 2,5 млрд руб., это в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Однако и этих средств не хватило на то, чтобы обновить все участки, где требуется замена теплотрасс.
«В тех муниципалитетах, где главы уходят от опрессовок, число прорывов при запуске теплоисточников несравнимо больше. Поэтому мы все-таки будем настаивать и даже обяжем муниципальные образования проводить не менее двух опрессовок в летние периоды времени», — сообщил и. о. министра.
По словам Николая Смирнова, в настоящее время износ сетей теплоснабжений в Свердловской области составляет около 62%.
«Он несколько снижается, но темпы недостаточны. Необходимо выделять больше объемов средств. По магистральным сетям износ несколько ниже, чем по квартальным, потому что их ремонт всегда финансировался в большем объеме», — прокомментировал он.
Так, в этом году ПАО «Т Плюс» выделило на ремонт сетей в Свердловской области 2,5 млрд руб., это в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Однако и этих средств не хватило на то, чтобы обновить все участки, где требуется замена теплотрасс.
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