ММК-МЕТИЗ реализует масштабную инвестпрограмму

1 октября Магнитогорскому метизно-калибровочному заводу исполнилось 75 лет. Юбилейный год был ознаменован началом реализации масштабной инвестиционной программы, рассчитанной до 2020 года. Ее цель — модернизация завода для сокращения производственных затрат, повышения качества и расширения продуктовой линейки, увеличения финансового показателя EBITDA до 2,3 млн руб. в год.«Проект уникален своей комплексностью и затрагивает все сферы жизнедеятельности предприятия. Будет создано, по сути, новое предприятие, сконцентрированное на одной промышленной площадке, а не на двух, как это было ранее», — отметил директор ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-Метиз» Олег Ширяев.Инвестиционная программа одобрена руководством Группы ПАО «ММК» и губернатором Челябинской области. 14 июля 2017 года между ОАО «ММК-Метиз» и правительством региона был подписан «Специальный инвестиционный контракт» (СПИК), в котором область гарантирует стабильность налоговых и регуляторных условий и предоставляет меры стимулирования.Основные вложения будут направлены на производство крепежа, высокоуглеродистой проволоки и канатов, калиброванного проката.В крепежном производстве предстоит расширить производство импортозамещающих видов продукции с применением различных видов современных покрытий. Для инвестиций выбраны наиболее объемные, интенсивно развивающиеся виды крепежа, которые пользуются широким спросом в строительстве, мостостроении, машиностроении, химической и других отраслях промышленности.Инвестиции в проволочно-канатное производство позволят расширить сортамент продукции для горнодобывающей, строительной отраслей и производства подъемной техники.Современное производство калиброванного проката удовлетворит потребность автомобиле- и машиностроения, предприятий оборонного комплекса.В крепежном производстве предстоит расширить выпуск импортозамещающих видов продукции с применением различных видов современных покрытий. Для инвестиций выбраны наиболее объемные, интенсивно развивающиеся виды крепежа, которые пользуются широким спросом в строительстве, мосто- и машиностроении, химической и других отраслях.Инвестиции в проволочно-канатное производство позволят расширить сортамент продукции для горнодобывающей, строительной отраслей и производства подъемной техники. Современное производство калиброванного проката удовлетворит потребность автомобиле- и машиностроении, а также предприятий оборонного комплекса.Капитальные вложения в реализацию инвестиционной программы составят 3,8 млрд руб. За время действия СПИК планируется произвести продукции на сумму более 39 млрд руб. и создать 220 высокопроизводительных рабочих мест. Выплаты в бюджеты всех уровней составят 2,8 млрд руб.На освободившихся площадях калибровочной площадки появится уникальный Индустриальный парк — мощный инструмент поддержки предпринимательства в Магнитогорске. На его площадях уже действует несколько производств, а сам парк получил признание на федеральном уровне и аккредитацию в Минпромторге РФ.