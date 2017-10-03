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«Ромир»: Россияне стали реже искать замену импортным лекарствам среди отечественных аналогов

УрБК, Москва, 03.10.2017. Доля россиян, сумевших в той или иной степени заменить импортные лекарства отечественными аналогами, за два года снизилась с 81% до 66%. Об этом сообщает пресс-служба исследовательского холдинга «Ромир».



При этом с 3% до 7% выросло число граждан, которые не смогли найти замену ни одному импортному препарату.



Тем не менее доля поклонников отечественных лекарств (58%) по-прежнему превалирует над теми, кто предпочитает импортные препараты (42%). Причем со времени последнего опроса ситуация не изменилась: два года назад 60% респондентов выбирали российские лекарства, 40% — импортные.



В то же время, если в 2015 году 91% поклонников зарубежных лекарств при тех или иных условиях готовы были приобрести отечественные аналоги, то сегодня доля таких ответов снизилась до 69%. В частности, более чем на треть — с 36% до 22% — сократилась доля тех, кто готов был бы заменить импортные лекарства на российские по причине привлекательной цены.



Также в исследовании отмечено, что в 2015 году лишь 9% респондентов говорили о лучшем качестве российских лекарств по сравнению с импортными аналогами, однако в нынешнем году такой вариант ответа указали уже 17% опрошенных. Этот рост произошел за счет снижения — с 70% до 60% — числа тех, кто еще два года назад считал, что качество импортных лекарств и российских идентично. Признают превосходство импортных препаратов по качеству по-прежнему порядка пятой доли респондентов — 23%.

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